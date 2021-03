Kuna liikmesriigid on komitee soovitusi tavaliselt arvestanud, tuleb Eestil esitada uus kandidaat.

Kandidaatide leidmiseks Euroopa kohtuniku kohale korraldas välisministeerium avaliku konkursi, milles osalesid lisaks Loodile ERR-i andmetel ka praegu Euroopa kohtuniku ametis olev Küllike Jürimäe ja riigikohtunik Julia Laffranque, kes hiljuti nimetati kandidaate hindava Euroopa Liidu komitee liikmeks.

Uue kandidaadi peab valitsusele esitama välisminister kooskõlastatult justiitsministriga.

Heiki Loot ütles ERR-ile, et tal on raske nõustuda arvamusega, et tal on liiga üldised teadmised Euroopa Liidu õigusest.

"Ma valmistusin selleks kuulamiseks mitu kuud ja ma tegin seda põhjalikult," lausus Loot.

Välisministeeriumi juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler Erki Kodar ütles ERR-ile, et otsuse ametlikud põhjendused saadab komitee välisministeeriumile teisipäeval või kolmapäeval ning seejärel on võimalik selle arvamusega tutvutda ja kujundada oma seisukohad edasiseks.

"Meie huvi on see, et oktoobrikuuks saada kohtunik. Sellisel puhul meie huvi on esitada uus kandidaatesimesel võimalusel," lausus Kodar.

Kodari sõnul oli konkursil neli kandidaati, keda ta siiski avalikustada ei saa.

Valitsus kinnitas möödunud aasta novembris välisministri ettepanekul Eesti kandidaadiks Euroopa Liidu Kohtu kohtuniku kohale praeguse riigikohtuniku ja endise riigisekretäri Heiki Loodi.

Kandidaadi leidmiseks kuulutas välisministeerium välja avaliku konkursi ning sobiva kandidaadi valis välja komisjon, kuhu kuulusid välisministri esindaja, justiitsministri esindaja, riigikohtu esimees, riigisekretär ning õiguskantsleri esindaja.

Kohtuniku kandidaadi nimetavad ametisse liikmesriikide valitsuste esindajad. Kohtuniku ametiaeg algab 6. oktoobril 2021 ja kestab kuus aastat.