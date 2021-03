ETV saate "Esimene stuudio" külaline on teisipäeval haridus- ja teadusminister Liina Kersna (Reformierakond).

Koroonaviirusega nakatumiste arv püstitab Eestis uusi rekordeid ja see seab meie haridussüsteemi toimimise väga suurte väljakutsete ette. Kuidas korraldada koduõpet nii, et lapsed, lapsevanemad ja õpetajad läbi ei põleks? Kui palju hariduse kvaliteet kannatada saab? Kuidas on lood õpetajatete vaktsineerimisega? Seda kõike uurib Kersnalt saatejuht Andres Kuusk.

"Esimene stuudio" algab ETV-s teisipäeval kell 21.40.