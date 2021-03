Eksport annab Värska Vee käibest praegu umbes veerandi ning olulisemad turud on naaberriigid. Ettevõte usub, et potentsiaal on suur, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Värska Vee juhatuse esimehe Urmas Jõgeva sõnul on seni keskendunud ettevõte peamiselt koduturule. Ekspordis on fookus suunatud ka Läti ja Leedu ning Soome peale.

"Erilist heameelt teeb just Soome turg, eelmisel aastal me kasvasime seal 48 protsenti. Võib öelda, et väiksete mahtude pealt on kasvada lihtne, aga see on muljetavaldav number minu meelest," sõnas Jõgeva.