Tervise- ja tööminister Tanel Kiige sõnul on koroonaviiruse levik olnud kiirem kui eksperdid ette nägid ja ühiskonnas on langenud ohutaju, mistõttu tuleb hakata ka rangemaid piiranguid kehtestama. Ministri sõnul on varuks ka kaubanduskeskuste täieliku sulgemise variant.

"Tegelikult ei olnud kuigi palju neid eksperte, kes oleks näinud ette niivõrd kiiret viiruse leviku tõusu. Me teadsime loomulikult, et iga leevendus toob kaasa teatud kontaktide arvu kasvu. Aga ühest küljest leevendusi oli palju, teisest küljest ka ohutaju ühiskonnas on lihtsalt niivõrd palju madalam. Praegu oleme olukorras, kus tõesti tuleb olla oluliselt rangem, kui me seda sooviksime," ütles Kiik "Aktuaalsele kaamerale".

Minister märkis, et nädalavahetustel jäävad avatus toidupoed, apteegid ja loomapoed, kuna inimesed peavad saama soetada neid kaupu, mis on eluks vajalikud.

"Kõikvõimalik poodlemine, perega kaubanduskeskustesse minemine, sõpradega, see tuleb tõepoolest ära lõpetada. Praegu pole aeg, kus vaadata, kas ma tahan ühte, teist või kolmandat asja, praegu on aeg kus olla kodus, värskes õhus, väga väikses pereringis, teha kaugtööd ja võimalusel õppida distantsilt," ütles Kiik.

Kiige sõnul arutas valitsus pikalt teadusnõukoja soovitust kaubanduskeskuste täielikuks sulgemiseks. "Loomulikult meil on see käik veel varuks. Kuna kaubanduskeskused ise on pingutanud ja nädalavahetused on eeskätt see periood, kus minnakse niisama poodlema, olukorras, kus võib-olla vältimatut vajadust pole, siis see kindlasti aitab vähendada neid kontakte, täpselt samamoodi nagu toitlustusasutuste puhul," rääkis ta.

Järelevalvet maskikandjate osas peavad tegema asutused ise, aga neid aitavad ka kohalikud korrakaitseüksused. Kiik rõhutas, et valdav osa inimesi peaks kandma maski kõigis avalikes siseruumides liikudes. "Eeskätt on see meie kõigi enda hoolsuskohustus, olukorras, kus viiruselevik on kaks korda kõrgem kui ta jaanuaris oli, siis me kõik peame olema kaks korda vastutustundlikumad, valvsamad, ettevaatlikumad," sõnas ta.