Küsitluse viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 34,9 protsenti, EKRE-t 19,5 protsenti ja Keskerakonda 19 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Reformierakonna toetus on liikunud tõusvas trendis seitse nädalat järjest ning on selle ajaga kasvanud 6,5 protsendipunkti võrra. EKRE toetus kasvas nädalaga 1,1 protsendipunkti võrra ning sellega tõusid rahvuskonservatiivid populaarsuselt teiseks erakonnaks. Ühtlasi tähendab see, et EKRE toetus on kõrgeimal tasemel alates 2019. aasta algusest, kui Norstati reitinguid esmakordselt avaldati.

Keskerakonna toetus nädalaga ei muutunud.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 12,1 protsendiga, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 6,2 protsendiga ning Isamaa 5,3 protsendiga.

Eesti 200 toetus langes nädalaga 1,3 protsendipunkti võrra ning kaheksa nädalat kestnud langusega on parlamendiväline erakond kaotanud 4,4 protsendipunkti oma toetusest. SDE toetus on madalaimal tasemel alates 2019. aasta algusest.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 53,9 protsenti ja opositsioonierakondi 31 protsenti.

Teadur Martin Mölder näeb märke Reformierakonna toetuse kasvutempo aeglustumisest.

"Nende nädalased toetusreitingud on viimased kolm nädalat püsinud praktiliselt muutumatud. On tõenäoline, et Reformierakond on vähemalt hetkel oma toetuse lae lähedal. Valitsuse vahetumisest ja Eesti esimesest naispeaministrist saadud lisatoetus ei ole pikas perspektiivis ilmselt püsiv," märkis Mölder.

Mölderi sõnul on tähelepanuväärne, et EKRE reitingute arvuline väärtus on ületanud Keskerakonna oma.

"Kuid tasub rõhutada, et statistiliselt on nad ikka veel eristamatud. Praeguste andmete põhjal ei ole nende vahe veel piisavalt suur järeldamaks, et ka tegelikult on EKRE Keskerakonnalt teise koha ära võtnud. Kui reitingute iganädalasi tulemusi vaadata, on tõenäoline, et järgmisel nädalal langeb Keskerakonna toetus veelgi ning seega vahe EKRE ja Keskerakonna vahel suureneb EKRE kasuks," prognoosis Mölder.

Mölderi sõnul on pärast Kallase valitsuse moodustamist näha ka seda, et Eesti 200 toetus on jätkuvalt langenud.

"Parlamendivälises opositsioonis olles oli Eesti 200-l kindlasti lihtsam toetust võita ja hoida kui olukorras, kus neil on raskem valijatele selgeks teha, miks just nemad peaksid võimul oleva valitsuse asemel või üldse riigikogus olema," lisas Mölder.