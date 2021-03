Justiitsministeeriumi asekantsler Viljar Peep kinnitas detsembris eetris olnud "Pealtnägija" saates, et isegi kui mõni võõras firma on tagaselja sinu koju sisse kirjutatud, ei too see kaasa mingeid halbu tagajärgi.

Peep selgitas toona, et kui inimese korterisse kirjutatakse tagaselja ettevõtteid, siis võib nende posti minema visata ning see on ettevõtte mure, kes ei saa pangast, maksuametist või politseist teateid kätte.

Korteriomanik Kevin Jansoni sõnul on tema näide sellest, kuidas siiski midagi võib juhtuda ja olukord on absurdne. IT-tudengist Janson töötab tarkvaraarendajana ja soetas oma kodu 2019. aasta septembris. Vaevalt oli Mustamäe kahetoalises remont tehtud ja noormees sisse kolinud, kui postkasti hakkas potsatama üllatavaid kirju.

"Hakkasid tulema maksuametist lihtkirjad, et justkui on ootamas mingisugune pakk või dokument. Panin tähele, et minu nime seal ei ole, vaid oli ühe ettevõtte nimi. Ei teinud sellest suuremat asja, kuna tegemist oli ikkagi lihtkirjadega, mõtlesin, las jääda. Hiljem hakkasid need tulema nüüd juba tähitud kujul. Nädalas ikka tuli paar tükki," rääkis Janson oma kogemusest.

Esialgu viskas ta maksu- ja tolliametilt võõrale ettevõttele saabunud kirjad minema. "Mingi aeg ma sain aru, et need on juba tähitud kirjad. Siis mul nagu hakkas ikkagi endal ka huvi tekkima, et kasvõi see ettevõte, et äkki tekivad temal sellest mingid jama. Ettevõttega ma ühendust ei võtnud, küll aga andsin maksu- ja tolliametile teada telefoni teel," rääkis ta.

Maksuameti informeerimisest kohtutäiturite peletamisel abi ei olnud

Võlanõuded ja muud kirjad, mis olid mõeldud Kevini jaoks võhivõõrale fassaaditööde firmale, lakkasidki pärast maksuametiga suhtlemist. Tundus, et asi on korras ja noormees sõitis viimaste jõulude paiku pikemaks ajaks vanemate juurde Pärnusse.

Jaanuari alguses võttis Jansoniga ühendust naaber, kes informeeris teda, et korteri uksele on kleebitud kohtutäituri teatis. Naaber võttis omaniku palvel kleebitud võlateate ukselt maha ja pani postkasti, kuniks ta koju kiirustas.

"Ausalt öeldes tegigi minu jaoks nagu väga ebameeldivaks selle olukorra, et esiteks ma tundsin, et noh, kui juba naabrinaine sellest aru sai, et see on kuidagi minuga seotud, mis tegelikult võib-olla ei ole, siis ma tundsin, et mingil määral on mul tehtud ka natuke nagu mainekahju. Ma arvan, et ükski inimene ei eelda, et kohtutäituri nõue tema ukse peal on eriline lotovõit," rääkis Janson.

Uksel on tänaseni ka liimiplekid, mille eemaldamiseks tuleb ette võtta küürimistöö. Ühtlasi ei suuda tudeng mõista, kuidas maksuameti informeerimise järel võõras firma ikka registri andmetel tema kodus asub.

Noort korteriomanikku morjendab ka, et kleepimistöö ette võtnud kohtutäitur soovitas tal endal hakata ametites järge ajama, kes ikkagi saab ettevõtte välja tõsta, ja lisaks ukse määrimise eest hüvitist minna nõudma kohtu kaudu juba niigi võlgades firmalt.

Kui esimesest kohtutäiturist vabanes Kevin telefonikõnega, siis mõne aja pärast olid postkastis nõudekirjad juba järgmiselt täiturilt.

"Minu meelest see ongi juba paradoksaalne, et kui kohtutäitur, kellel on ligipääs rohkematele andmebaasidele kui minul, kuidas peaksin mina selle ettevõtte üles leidma. Täna ma olen teinud seda, et ma vaadanud voodi alla, kapi sisse, keldriboksi – seda isikut, keda otsitakse, siin korteris ei ole," sõnas Janson.

Justiitsministeeriumi asekantsleri Viljar Peebu sõnul võib see tähendada, et info ei liikunud piisavalt kiiresti.

Äriregistri andmete muutmisel kirjad ei lakanud

Pealtnägija suhtles ka sekelduse põhjustanud fasaaadifirma juhiga, kes ütles kaameraväliselt, et korteris elas varem tema äripartner. Raskustes ettevõte enam ei tegutse ja väidetavasti on ta ka pärast äriregistri trahviähvardust aadressi mujale registreerinud.

Justiitsministeeriumi asekantsleri kinnitusel oma aadressi firmade eest lukku panna ei saa, aga kui keegi oma äri pahatahtlikult ja järjest kellegi koju kirjutab, saab teda karistada isegi kuni kaheaastase vanglakaristusega.

Samas selle üle eraldi järelevalvet ei tehta, sest üle 300 000 Eestis registreeritud ettevõtte kontrollimine sel moel oleks aja ja raha raiskamine. Eelmisel aastal tehti Jansoni sarnaste kaebuste alusel umbes 30 firmale ehk 0,01-protsendile juriidilistest isikutest trahvihoiatus aadress korda teha.

Kuigi Janson on erinevate ametite vahet jooksnud pea pool aastat, vahepeal oli isegi tunne, et asi on lahendatud, siis mõni nädal tagasi tuli järjekordne nõue tema postkasti noormehe vahepeal unarusse jätnud maksuametist. "See teeb selle asja nagu ääretult absurdseks. Just see punkt, et ma olen teavitanud nii maksu- ja tolliametit, olen teavitanud kohtutäiturit."

Pealtnägijale ei taha erinevad ametid ligi kuu jooksul konkreetselt Jansoni juhtumit kommenteerida ja räägitakse üldiselt. Justiitsministeeriumist selgitas viimaks, et ehkki ettevõte kirjutati tõesti novembris äriregistris konkreetsest Mustamäe korterist välja, siis eksisteerib veel eraldi maksuameti andmebaas ja sinna on fassaadifirma enda aadressiks andnud ikkagi Jansoni kodu, selle alusel kirjad ka tulevad.

Sarnane uuesti elule tärkav seeneniidistik on tekkinud ka kohtutäituritel – ka nemad ei võtnud ametite sõnul aadressi enam äriregistrist vaid Kevini kodu rekvisiidid ilutsevad nii kohtuotsustes kui ka sissenõudja avaldustes, mille alusel Mustamäe korterit nõuetega pommitatakse ja mistõttu korteriomanikul sisuliselt puudub võimalus kontrollida ja piirata enda pinna aadressi kasutamist.

Lõplikult tuleks murega pöörduda võõraste firmade ise taga ajamise asemel kohtu registriosakonda.