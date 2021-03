Korrakaitsjad tulistasid meest jalga. Tema vigastuste ulatus ei ole teada, kuid politsei andmeil on ta haiglaravil.

Politsei uuris algul juhtumit mõrvakatsena, kuid kvalifitseeris selle hiljem ümber arvatavaks terrorikuriteoks, lausus politsei pressiesindaja Angelica Israelsson Silfver.

"Kokku kaheksa inimest sai haavata. Osa neist viidi kiirabiga haiglasse," ütles Silfver.

Silfveri sõnul on peale kõige muu uurimine algatatud ka politsei relvakasutamise osas vahistamisolukorras.

Rongiliiklus Vetlandasse peatati pärast rünnakut, kuid oli õhtul normaliseerunud.

Rootsi siseminister Mikael Damberg kinnitas, et teda on juhtunust teavitatud.

"Paljudel inimestel on tõsiseid vigastusi. Need on kohutavad sündmused ja minu mõtted on haavatute ja nende lähedastega. Juhtum on siiani ebaselge, kuid politsei on kurjategija kinni pidanud ja astunud samme asjaolude selgitamiseks ning Vetlandas ohutuse tagamiseks," teatas Damberg oma avalduses.