Öö vastu neljapäeva on pilvine. Siin-seal sajab vihma ja lörtsi, pärast keskööd ka lund. Tuul puhub algul edelast, läänest, pärast keskööd pöördub loodesse, kiiruseks 4-10, puhanguid kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur -1 kuni +3 kraadi, pärast keskööd langeb. Teedel suureneb libeduseoht.

Neljapäeva hommikuks saab taevas selgemaks ja temperatuur on miinustes. Neljapäeva hommikul on pilvisus hõre ja sadu on lõppenud. Puhub loodetuul 3-9, rannikul kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -4 kraadi.

Päeva peale lisandub põhjakaarest külma, on nii päikest kui pilvi, millest vaid üksik lumehoo alla saadab. Üürikeseks tõuseb õhutemperatuur null kraadi ümbrusse, õhtu toob kõikjal languse.

Päev on mõne harva lumehooga. Loodetuulel on kiirust 5-10, saartel puhanguid kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on Tallinn-Tartu joonest põhja pool 0 kuni -3, lõuna pool 0 kuni +2 kraadi, õhtul langeb kõikjal alla 0 kraadi.

Reedel laieneb kaugelt läänest kõrgrõhkkonna serv üle Läänemere. Lumehoogudeks on suurem võimalus idapoolsetes maakondades. Temperatuur jääb miinuspoolele.

Laupäeva öö on selge ja külm. Päevaks toob madalrõhkkond lund ja lörtsi, tõstab edelatuule jõuliseks ja temperatuuri üürikeseks üle 0.

Pühapäev lisab sajuhooge, temperatuur langeb taas miinustesse, kõledust lisab väga tugev loodetuul.

Uus nädal toob tõsisema külma, mis alustab teed Gröönimaa lähistelt. Pikal teel küll mõnevõrra leebub, aga on ka siia jõudes veel krõbe.