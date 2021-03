Eestis kehtiva riigieelarve koostamise protsess näeb ette, et kevadel koostatakse riigi eelarvestrateegia. See on pikem dokument, kus valitsus üritab prognoosida Eesti riigieelarve tulusid ja kulusid ette neljaks aastaks. Igal aastal eelarve koostamisel kõik muutub.

Samas aitab neljaks aastaks koostatud eelarvestrateegia laias skaalas riigi rahandusprognoosidel silma peal hoida. Et riigiasutused oma soove eelarvesse sisse saaksid, peavad nad need esitama 1. märtsiks.

"Valitsemisalad esitasid oma eelarvestrateegia projektid, mis sisaldavad nelja-aastaseid rahastamiskavasid ja siis ka dokumente, mis selgitavad plaane järgmisteks aastateks," ütles rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna eelarve juht Regina Vällik.

Kuigi taotlused on kõik rahandusministeeriumisse jõudnud, ei ole neid veel kõiki kokku löödud, mistõttu on veel vara öelda, kui palju neid kokku on. Siiski on enam kui tõenäoline, et neid on rohkem kui võimalusi, ja suurt osa lisataotlustest ei rahuldata.

Sel aastal palus rahandusministeerium esitada lisataotlusi vaid prioriteetsetel suundadel.

"Lubatud on esitada viis prioriteetset taotlust. Aga mida prioriteetideks peetakse, see on siis iga ministri valik, et mida tema prioriteedina esile on toonud," ütles Vällik.

"Arvestades, et on tulnud uus valitsus, siis tõenäoliselt võib neid lisataotlusi mõnevõrra olla ka. Kas siis pigem valitsuskoalitsioonileppest tulenevalt rohkem või vähem, eks see sõltub kõik igast ministrist. Mida tema näeb, et ta peaks esile tooma," lisas Vällik.

Märtsis paneb rahandusministeerium kokku dokumendid, mida saab hakata valitsus arutama. "Praeguseks peaks olema kõik sisendid meile laekunud. Toimubki meeskondades andmete nii-öelda kokku koordineerimine. Iga valitsemisala, iga ministri esitatud teemade ühisesse koordineeritud keskkonda tõstmine, et me saame ka ülevaate, et kas kõik on esitatud ja kuskilt midagi puudu ei ole."

Märtsi lõpuks peaks valmima ka rahandusministeeriumi majandusprognoos, mis on aluseks uue aasta riigieelarve ja nelja aasta riigieelarve strateegia koostamiseks. Esialgu valmistatakse majandusprognoosi ja eelmise aasta riigieelarve strateegia pealt ette uue aasta riigieelarve strateegia, millesse ei ole veel lisataotlusi lisatud.

Aprillis hakkavad poliitikud materjali pealt arutama, mida siis lisataotlustest eelarvesse lisada, mida mitte. Mis on võimalikud kärpekohad, kust võiks lisavahendeid leida ja mis saab eelarve tasakaalupunktiks – järgmisel aastal tõenäoliselt siis, kui suures miinuses eelarve olema hakkab.

"Üldiselt me tervet riigieelarve strateegiadokumenti kui sellist valitsusele lauale ei pane. Me näitame jupiti teemasid, kuna see dokument ise on selline üldisemat laadi ja väga-väga mahukas. Valitsusele me viime ülevaated ressursside vaatest, näiteks kinnisvaraülevaated, personali ja palgapoliitika ülevaated, lisataotluste ülevaated ja majandusprognoosi," ütles Vällik.

Riigieelarve strateegia uued otsused tulevad orienteeruvalt aprilli lõpus. "Ja riigieelarve strateegia saab siis nende uute otsustega sisustatud ja valmis aprilli lõpuks," rääkis Vallik. Siis kiidab valitsus heaks nii riigieelarve strateegia kui ka tegelikult uue aasta riigieelarve.

Siinjuures kevadine riigieelarve valitsuses heaks kiitmine kehtib alles teist aastat. Aga näiteks eelmise aasta kevadel riigieelarve jäi heaks kiitmata.

"Eelmine aasta eriolukorra tõttu me kevadel üldse riigieelarve strateegiat ega riigieelarvet ei teinud. Tegime selle asemel lisaeelarve. Ja üle-eelmisel aastal oli meil samamoodi uus valitsus. Tegelikult kõik otsused jäid hoopis sügisesse. Ehk et mõlemad kaks aastat, kus on kevadel pidanud riigieelarvega heaks kiitma, ei ole seda tehtud. Sest et on kas olnud valimiste aasta või on olnud siis eriolukord," ütles Vallik.

Sügisel võib valitsus järgmise aasta riigieelarvet veel muuta, misjärel annab selle eelnõu riigikogule üle. Vastu võtab riigieelarve riigikogu.