Eestist on saanud riik, kus valitseb üks halvimaid koroonaolukordi Euroopas, mistõttu on saabunud uued piirangud. Kas me liigume ikkagi riigi laussulgemise suunas ning milline on sel korral riigi plaan inimesi rahaliselt aidata? ETV saates "Esimene stuudio" annab vastuseid peaminister Kaja Kallas.