Ka jaanuri algusega võrreldes on praegu Tallinnas vähem autosid liikvel, kuid praegu on liiklussagedust mõjutanud nii riigipühad kui ka koolivaheajad, ütles Novikov "Aktuaalsele kaamerale".

Tema sõnul võib märts piirangute tõttu tuua veelgi vähem sõite.

"Me näeme, et tavaliikluses on tipptund tunduvalt pikenenud ehk kui varem oli vaja minna konkreetsesse kohta konkreetseks ajaks, siis praegu see aeg on laialivalguvam," lisas abilinnapea.