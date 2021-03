Kaitseliidu strateegilise kommunikatsiooni osakonna ülema asetäitja Tanel Rütman teatas, et esialgu on harjutus edasi lükatud kahe nädala võrra. "Anname uuest ajast teada, kui see kindel," ütles Rütman.

"Osa rühmast on saanud COVID-19 positiivse testitulemuse, nemad ja ülejäänud rühm lähikontaktsetena on mõistagi isolatsioonis," lisas Rütman.

Rütmani sõnul on lõpuõppus kavas läbi viia juba planeeritud samades kohtades ja viisil 22 kuni 26 märts.

Rütman rõhutas, et kuna rühma väljaõppesse oli planeeritud reservaeg, siis see nende ettevalmistust kuidagi ei mõjuta.

Lõpuharjutus pidi aset leidma Võru linnas, Varstu, Tsooru, Parksepa ja Vastseliina asulates ning nende ümbruses.

Harjutusel pidid osalema rühmasuurused üksused ning selle käigus lihvima patrullide läbiviimist.

NMI ESTGUARD4 väekaitserühm on osa NATO Iraagi missioonist, mis nõustab ja toetab Iraagi julgeolekujõudusid. NATO lõi missiooni 2018.aasta oktoobris, missiooni suurus on 500 kaitseväelast sh instruktorid, nõunikud ja toetav personal nii NATO kui ka partnerriikides sh Austraaliast, Soomest ja Rootsist.