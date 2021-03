Väliskapitalil põhinev energiatööstusettevõte on esimene, mis Kohtla-Järve tööstuspargis oma tehase rajab, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ühtlasi saab sellest Ida-Virumaa tööstusparkide suurim ettevõte, kus on ligi 17 000 ruutmeetri tootmispinda.

Ühtekokku kavatseb arendaja tehase ehitusse investeerida kuni 50 miljonit eurot. Tehas peaks valmis saama sügiseks, tootmist on kavas alustada tuleval aastal.

TBHAWT Manufacturing juhatuse liige Grigori Levkovets ütles, et tehases hakatakse valmistama omatoodetud generaatoreid ja tegemist on täistsükli tootmisega, mitte mujal valmistatud detailidest kokkupanekuga.

"Täistsüklitehas tähendab kohapeal toodete valmistamist. Orienteerume rahvusvahelisele turule, tootmine asub Eestis," sõnas Levkovets.



Ida-Virumaa tööstusalade arenduse juht Teet Kuusmik lausus, et tegemist on piirkonna jaoks suure ja olulise projektiga.

"Kindlasti ühe ettevõtte investeeringud ei lahenda kogu töötuse probleemi, aga kuna me näeme, et selle ettevõtte järel on tulemas teisi sarnase valdkonna ehk tehnoloogilisi tooteid tootvaid ettevõtteid, siis töökohtade loomise protsess Kohtla-Järvel jätkub," ütles Kuusmik.