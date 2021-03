Lätis on esimese koroonakaitsesüsti saanud 3,3 protsenti elanikest

Sel nädalal on tehtud 18 190 koroonaviiruse vastast kaitsesüsti.

Kokku on Lätis esimese kaitsesüsti saanud 63 042 inimest ja neist 17 956 on saanud ka teise vaktsiiniannuse.

Statistika keskvalitsuse andmetel tähendab see, et umbes 3,3 protsenti elanikkonnast on saanud esimese koroonakaitse ja 0,95 protsendi puhul on vaktsineerimine lõpule viidud.