Põltsamaa valla õpetajate koroonaviiruse vastast vaktsineerimist võib pidada edulooks ja näiteks sellest, et hea tahtmise korral on kaitsesüstimine võimalik kiirelt ära korraldada ka kohapeal.

Põltsamaa tervisekeskuse pereõed Piibe Haab ja Anneli Sääsk laupäeva ei pidanud, sest juba kell üheksa saabusid vaktsineeritavad, kes oma vanuse pärast ei peaks küll eelisjärjekorras süsti saama, kuid arvati nimekirja tervisliku seisundi tõttu.

Kolm nädalat tagasi tehti kaitsesüsti Põltsamaa valla õpetajatele. Lasteaia- ja kooliõpetajad olid esialgu suunatud vaktsineerimisele Jõgevale, mis asub 30 kilomeetri kaugusel.

"Mina võtsin ühendust haigekassaga ja küsisin, kas on selline võimalus, et vaktsineerida Põltsamaal, kuna tundus veider mõte transportida siit 150 inimest Jõgevale vaktsineerima kaks korda," rääkis SA Põltsamaa Tervis juhataja Merle Mölder.

Valla õpetajate vaktsineerimine toimus Põltsamaa Ühisgümnaasiumis ajal, kui kogu koolipere oli kaugõppel. "Minul on väga positiivne kogemus sellest. Ma saan aru, et me olime üks esimesi koole ja väga õlitatult toimus see. Oli teada, kes millal, kuhu peab minema," kirjeldas vaktsineerimist kooli õpetaja Kadri Suni.

Põltsamaa pereõed vaktsineerivad vabal tahtel, kuigi see toob neile lisakoormuse.

"No lisakoormust peavad kõik inimesed taluma tänasel perioodil ja meditsiini-inimesed on kõik harjunud selle lisakoormusega. Sellepärast et väga raske olukord on selle haigusega ja kuidas me sellest siis võitu saame," rääkis Mölder.

Vallavanem Andres Vään ütles, et Põltsamaa vallas on koroonaviiruse levik suhteliselt hästi kontrolli all. Päevas lisandub keskmiselt 3-4 koroona-positiivset, pandeemia algusest tänaseni on olnud 220 nakatumist. "Ja suhtarv on praegu 400 ligi, mis on ka väga normaalne," märkis Vään.

"Aga me oleme oma otsused pandeemia ja nende piirangute suhtes teinud väga paindlikult ja väga kiiresti, tihti lisaks riigi omadele ja neid ennetades. Minu sõnum olekski praegu kõikidele otsustajatele, et see kahju, mida me kardame rangetest ja enneaegsetest piirangutest, peaks saama korvatud selle kasuga, kui me saame tagasi naasta oma igapäevase elu juurde," sõnas Vään.