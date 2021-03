Pariisile eraldati nädalavahetuseks 12 000 vaktsiinidoosi. Tempo edasist tõstmist takistab Prantsusmaad endiselt kummitav vaktsiininappus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

89-aastane elupõline pariislane Philippe saab lõpuks ometi oma kätte oma esimese vaktsiinisüsti, mida ta ammuilma oodanud on. "Väga raske oli leida vaktsineerimispunkti. Nädala jooksul aga avanesid mõned kohad ja nii õnnestus mul alles üleeile oma sugulasele aeg saada," rääkis vaktsineeritava sugulane Florence Fehrenbach.

Arstide sõnul on väga tore, et valitsus vaktsineerimisele hoo sisse lükkas ning tempo varasemaga võrreldes mitmekordistus. Vaja oleks aga veel mitu korda kiiremini vaktsineerida, mis on paraku võimatu, sest vaktsiinitarned laekuvad endiselt väga aeglaselt.

"Kas teate, meil on Pariisis 170 000 inimest, kes on üle 75 aasta vanad ja kui me pühapäeval mõnda vaktsineerimiskeskust lahti ei tee, siis ainult seepärast, et endiselt ei ole piisavalt doose, see on kogu lugu," sõnas Pariisi aselinnapea tervishoiu alal Anne Souyris.

Prantslased nõuavad kiiret vaktsineerimist, sest tahavad ükskord ometi taas inimese moodi elama hakata. Praegu kehtib kogu riigis liikumiskeeld kella kuuest õhtul kella kuueni hommikul ning koroonast kõige rohkem vaevatud piirkondades on keelud veelgi rangemad.