Öö vastu pühapäeva on Eestis pilvine, sajab lund ja lörtsi ning kohati tuiskab. Lääne pool sajab ka vihma ja on jäiteoht. Pärast keskööd põhja poolt alates pilvisus hõreneb ja tihedam sadu lakkab, kuid teed on siiski libedad.

Edela- ja läänetuule puhanguid on kuni 17, saartel ja rannikul valitseb lääne- ja loodetuul kuni 20 meetrit sekundis. Pärast keskööd pöördub tuul kõikjal loodesse ja püsib tugevana. Külma on -2 kraadist kuni -6 kraadini.

Pühapäeva hommik tuleb vahelduva pilvisusega, sealjuures mitmel pool sajab lund ning kohati tuiskab. Puhub lääne- ja loodetuul 8-15, mere ligidal puhanguti 20 meetrit sekundis. Külma on -1 kuni -6 kraadi.

Päeval on vahetevahel selgimisi, aga ka lund ja tuisku. Loodetuul on endiselt vali, puhudes sisemaal 7-15, saartel ja rannikul iiliti kuni 25 meetrit sekundis, pärastlõunal järk-järgult nõrgeneb. Temperatuur veidi tõuseb, läänes -4 kraadini, idas -1 kraadini.

Uuel nädalal on oodata üsna talvist öökülma ning päeval on keskmiselt -4 kuni -5 kraadi külma. Miinustega ühes pendeldab kaasas lumesadu, mis tähendab, et esmaspäev on olulise sajuta, teisipäeval on mitmel pool lumine ning tuiskab. Kolmapäev on taas selge, neljapäeval hakkab pärastlõunal saartelt alates taas lund sadama ja tuiskab.