Kaitseväe 2. jalaväebrigaadi ülema, kolonel Tarmo Metsa sõnul on kaitseväe ülemate hinnangul praegu küll suur osa ajateenijaid isolatsioonis, kuid senimaani väljaõpe toimub ning suurt lünka nende õppes pole olnud.

Kogu kaitseväe peale on praegu koroonaviirusega nakatunuid umbes 150, isolatsioonis on kokku 800 ajateenijat.

Suurem osa neist on saadetud Paldiskisse, mis oli varem 1. jalaväebrigaadi taristu, kuid osa saab ka kodus olla.



"Eelmise nädala lõpus oli ajateenijatel pikem väljaluba, mis ulatus kuni vabariigi aastapäevani ehk nad olid juba 22. veebruari õhtust alates vabad. Kokkulepe oli selline, et kõik, kes tunnevad tunnevad midagi või on pöördunud perearsti poole, siis andke teada ja pigem ärge tulge tagasi väeossa, vaid pöörduge kohaliku perearsti poole," rääkis Metsa.



Need ajateenijad ei tohi enne perearsti luba oma väeossa naasta. Seejuures pole ajateenijatel võimalik ka traditsiooniliselt nädalavahetuseti linnaloale saada. Jaanuaris said nad koju kompaniide kaupa ning kõik korra kuu jooksul.



"Toome näiteks 150 kuni paarsada sõdurit korraga ja pärast vaatasime, millised need tulemused jaanuari lõpuks olid, kui kõik olid n-ö oma ringi õues ära käinud. See pilt tegelikult ei olnud väga märkimisväärselt hull. Proportsionaalselt ta muidugi tõusis suurusjärkudega, aga kokkuvõttes umbes 5, 2 ja 8 nakatunut korra peale," lausus Metsa.



Nüüd oli neil pikem väljaluba veebruari lõpus, kuid praegu pole veel teada, kuidas kulgeb märts, sest kaitsevägi hindab ka väljalubasid selle järgi, mis seis parasjagu koroonaviirusega on.



"Neil on küll vaba aeg, aga nad väeosast olulisel määral välja ei saa, v.a erijuhud, mis on näiteks lähedase surm või mingid muud väga isiklikud põhjused. Selle juures me ei piira ainult ajateenijate liikumist, sest ka tegevväelased, kes käivad igapäevaselt teenistuses, nendel on ka ju drill määratud, mis on lubatud, mis on keelatud, sest keegi peab ju ajateenijatega väljaõpet läbi ka viima," rääkis Metsa.



Kõikidele tervetele ajateenijatele jätkub aga väljaõpe nii nagu varem.



"Kõiki me täna ei saa kaasata, nii et me peame leidma need ajaaknad, kus me saame seda järelõpet läbi viia, aga valgusfoori metafoori kasutades oleme me ilmselt endiselt helerohelises," lisas Metsa veel.