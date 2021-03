Venemaa on üha häälekamalt ja mitmel tasemel ähvardanud suhete katkestamisega läänega. Kui palju on nendes ähvardustes tõde ja kui palju bluffi - selle üle arutlevad saates riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja endine diplomaat Harri Tiido. Saatejuht on Peeter Kaldre.

"Välistund" algab Vikerraadios kell 14.05.