Saab tarnib granaadiheitjad ja laskemoona kaitseväele tänavu ja järgmisel aastal, teatas ettevõte.

Kaitseinvesteeringute keskuse relvastuse kategooriajuht Ramil Lipp ütles pressiteate vahendusel, et Eesti koostöö Saabiga on olnud väga hea ning vaatamata koroonapandeemiale tarnis ettevõte mullu lubatud koguse Carl-Gustaveid.

"Me esitasime nüüd uue tellimuse ligikaudu 250 Carl-Gustav M4 ostuks, et vahetada välja seni kasutusel olevad Carl-Gustav M2-d. Meil on hea meel, et Saab on veelgi suurendanud oma tootmisvõimekust ning et esimesed saadetised jõuavad meieni juba tänavu," ütles Lipp.

Lipp ütles mullu kevadel ERR-ile, et uued relvad asendavad vanemaid versioone nii 1. kui ka 2. jalaväebrigaadis. Seni on kaitseväes kasutatud Carl-Gustavi mudeleid M2 ja M3. Lipu sõnul langes otsus M4-de kasuks seetõttu, et uued relvad ühilduvad olemasolevate relvadega.

Uut tüüpi granaadiheitja võib tulistada kolme tüüpi soomust neutraliseerivaid mürske, kolme tüüpi multifunktsionaalset laskemoona hoonete, transpordi ja elujõu hävitamiseks, kahte tüüpi laskemoona vaenlase jalaväe vastu võitlemiseks, samuti suitsu- ja kerggranaate. Uus relv võib tulistada ka spetsiaalselt Carl-Gustavi granaadiheitjate jaoks loodud multifunktsionaalseid juhitavaid rakette, kirjeldas Lipp.

Carl-Gustav uute, M4 granaadiheitjate kõige olulisem eelis on nende oluliselt vähendatud kaal, märkis Lipp.

"Kui seni kasutatud M2 mudelite puhul ulatus see 14,2 kilogrammini, siis nüüd kaalub uus relv üle poole vähem – vaid seitse kilogrammi. Ka Carl-Gustavi tootjad juhivad tähelepanu sellele, et M4 mudel on ergonoomikat märkimisväärselt parandanud, muutes relva sobitamise iga laskuri individuaalsete kehakontuuridega palju mugavamaks. Sellel on nii reguleeritav õlatugi kui ka reguleeritav käepide. Erinevalt seni kasutatud relvast suudab sõdur seda missiooni ajal laetud viisil kanda, vähendades oluliselt reaktsiooniaega, olles võimeline esimesena tulistama," kirjeldas Lipp.

Samuti on uued Carl-Gustavid 13 sentimeetrit lühemad.

Saabi sõnul on Carl-Gustav M4 ehitatud tulevasi vajadusi silmas pidades, sobib seetõttu intelligentsete valvesüsteemidega ja on programmeeritava laskemoona jaoks valmis. Samuti on märkimisväärselt täiustatud sihtimissüsteemi, võimaldades kasutada mitte ainult mehaanilist granaadiheitjat, vaid ka niinimetatud "punase punkti" sihtimisseadet, aga ka multifunktsionaalseid viimase põlvkonna sihtimisseadmeid. Need mõlemad parandavad tulistamistulemusi ja vähendavad sihtimisele kulutatud aega.

Lipu sõnul tähendab uute relvade soetamine, et kaitseväe üksused muutuvad sõna otseses mõttes kergemaks, mis tähendab, et jalaväelase manöövervõime jalgsi suureneb ja tagab vajaliku kiiruse lahinguväljal.

Eesti ja Läti sõlmisid mullu ühislepingu Saabiga, et soetada uued Carl-Gustavid ning vahetada välja praegu kasutusel olevad vanemad mudelid.

Et Eesti ja Läti viisid läbi ühishanke, saadi Lipu sõnul soodsam hind, seda nii laskemoona kui relvade puhul. "Tänu ühishankele säästsime osade artiklite pealt kuni 30 protsenti võrreldes eelmise raamlepinguga. Mis puudutab konkreetseid koguseid ja hinda, siis võin öelda, et saime oluliselt parema hinnaga ja kogus on piisav, et katta kaitsevõime viie aasta vajadus," lausus Lipp.

Lipu sõnul on oluline, et samu relvasüsteeme kasutavad ka Eesti liitlased regioonis.

Carl-Gustavi granaadiheitjaid kasutavad mitmed NATO liikmed, sealhulgas USA. Praeguseks on 13 riiki tellinud Carl-Gustavid uusimas modifikatsioonis.