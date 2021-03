Monarhia solvamise eest võib kohus määrata kuni 15-aastase vangistuse. Riigiprokurör esitas kokku 18 protestijale süüdistuse mässu õhutamises, kuna nad osalesid valitsusvastastes meeleavaldustes eelmise aasta septembris. Noored nõudsid uusi valimisi ja põhiseaduse muutmist kuningavõimu piiramise eesmärgil.

"Lõppude lõpuks ei ole tähtis, kui paljud meist vangi lähevad, sest alati on inimesi, kes jätkavad võitlust. Ei ole tähtis, et meie oleme kohal. Igaüks on väljas, igaüks teab informatsiooni ja on õppinud, kuidas protest toimub. Seetõttu ma ei muretse, et liikumine jääb seisma," ütles Tai protestide liider Panusaya Sithijirawattanakul.