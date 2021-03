Teisipäeva öö on Eestis muutliku pilvisusega. Vastu hommikut jõuab põhjast lumesadu. Tuul pöördub põhjakaarest lõunakaarde ja on võrdlemisi nõrk, enne südaööd ja hommiku poole ulatuvad saartel iilid 12 meetrini sekundis. Külma on Lääne-Eestis 4 kuni 10, Ida-Eestis 10 kuni 16 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul sajab Põhja- ja Ida-Eestis mitmel pool lund. Tuul puhub lõunakaarest 2 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Ida-Eestis on külma alla 10 kraadi, läänes on õhk tunduvalt pehmem ning saartel tõuseb õhutemperatuur 0 kraadi lähedale.

Päeval sajab paljudes kohtades lund ja lörtsi, kohati tuiskab. Mitmel pool on jäidet. Mandril puhub mõõdukas lõunakaare tuul, saartel edela- ja läänetuul puhanguti 15 meetrit sekundis, õhtul pöördub Põhja-Eestis itta ja kirdesse ning tugevneb rannikul iiliti 18 kuni 23 meetrini sekundis. Õhutemperatuur tõuseb Lääne-Eestis 0 kuni +3 kaadini, Ida-Eestis on külma 1 kuni 7 kraadi.

Kolmapäeval nihkub lumesadu järk-järgult lõuna poole, põhja pool läheb kuivemaks, aga tugeva tuule ja külmeneva õhu tõttu on ilm kõle. Neljapäev pakub sajule ja tuulele hetkeks puhkust, õhk läheb päeval pehmemaks. Reede on sajune, tuuline ning lääne poolt soojeneva õhuga. On nii tuisku kui ka jäidet, seega liiklusolud on keerulised.

Laupäeval läheb ilm sulale üle terve maa.