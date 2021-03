Lääne-Virumaal on nakatumine koroonaviirusesse alates veebruari algusest kasvanud 64 protsenti. Ka Rakvere linnas on haigestumine tõusuteel, suurimad nakatumiskohad on pereringis ja töökohtades. Linnavalitsuse hinnangul on olukord kriitiline.

Rakveres on esmaspäease seisuga kuus nakkuskollet ja 300 nakatunut, mis pandeemia oludes on tavaline. Üllatav on aga see, kui kiiresti on viirus levinud. Vaatamata piirangutele ja maskikandmise nõudele on tõus muljetavaldav, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Siiamaani on Rakvere linna ja Lääne-Virumaa olukord olnud teistega võrreldes üsna hea. Aga see, et me oleme tegelikult Rakvere linnas kahe nädala jooksul läinud 39 haige pealt 300-le, on ikkagi tegelikult kriisiolukord," lausus Rakvere linnapea Triin Varek.

Linnavalitsuse hinnangul täidavad Rakvere elanikud ohutusnõudeid ühiskondlikes kohtades, kuid pereringis ja töökohas tuntakse end vabamalt. Seal nakkus edasi kandubki. Rakvere haigla COVID- osakond on juba mitmendat päeva täis. Haigeid saadetakse Lõuna-Eesti haiglatesse.

"31 tavavoodikohta ja neli intensiivravi voodikohta on täna ja see on hetkel meie võimekuse piir. Olgugi, et Rakvere haiglas voodeid kui selliseid on, aga täna hetkel me ei suuda enam lisaks täiendavaid kohti mehitada, meil ei ole millegi arvelt enam seda teha. Hoiame pöialt, et meie oma inimesed kõik ilusti rivis püsiksid," rääkis Rakvere haigla juhataja Ain Suurkaev.

Rakvere linnavalitsus saatis munitsipaalkoolid kaheks nädalaks kaugõppele. Eraettevõtteid linnavõim käskida ei saa, seepärast oodatakse kiireid otsuseid valitsuselt.

"Ootan väga konkreetseid uusi samme sellepärast, et viiruse levik mitte ainult Rakveres või Lääne-Virumaal, on ikkagi kriitiline üle Eesti. Kindlasti on ka praegu tarvis uusi piiranguid, aga meie ettevõtlussektor on saanud ju väga suure löögi, kõik vajavad siin praegu abi," ütles Triin Varek.

Terviseameti hinnangul on Rakveres viiruse kasv liikunud mõõdukast tugevaks ja järgmised nädalad tulevad rasked.