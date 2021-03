30-39-aastaste seas on viimase nädalaga tuvastatud 1819 koroonapositiivset inimest. Nende seas on naisi pisut rohkem kui mehi. 40-ndates eluaastates on koroonapositiivseid lisandunud 1700. Taas on naisi nakatunute seas rohkem kui mehi.

50-ndates eluaastates nakatunute hulk pisut kukub, viimase nädalaga kogunes neid 1368. Taas oli nakatunute seas naisi rohkem kui mehi.

60-ndates eluaastates on nakatumine kõrgem just selle kümnendi esimeses pooles (714), alates 65. eluaastast kukub nakatumine järsult (469). Selles vanuserühmas on naisi nakatunute seas juba kõvasti rohkem.

Palju on nakatunuid ka üle 85-aastaste seas (kokku 169), kellest enamik on naised (133).

Ka laste seas nakkus levib. Alla 10-aastaseid nakatus nädala jooksul 384.