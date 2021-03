Bideni koerad saadeti agressiivse käitumise tõttu Valgest Majast minema

USA meedia andmetel saadeti koerad tagasi Bidenite koju, mis asub Delaware'i osariigis Wilmingtonis. Selline otsus tehti pärast seda, kui kolmeaastane Major oli Valge Maja personali vastu agressiivne, vahendas BBC.

Anonüümseks jäänud allikad rääkisid CNN-ile, et Major hüppas, haukus Valge Maja töötajate ja turvameeste peale ning ründas neid.

Bidenid võtsid Majori endale varjupaigast 2018. aastal. Temast sai esimene varjupaigast võetud loom, kes Valges Majas on elanud.

Bidenite teine koer, Champ, on 12-aastane.

Mõlemad koerad kolisid Valgesse Majja neli päeva pärast Bideni ametisse astumist.

Joe Bideni abikaasa Jill rääkis veebruaris Kelly Clarksoni juhitud telesaates, et tema on esialgu keskendunud sellele, et koerad Valges Majas end hästi sisse elaksid.

Valges Majas on pea alati elanud lemmikloomad. Eelmine president Donald Trump oli esimene enam kui 100 aasta jooksul, kellel koera ei olnud. 2019. aastal ütles Trump kampaaniaüritusel, et ta tunneks end pisut võltsina, kui ta peaks Valge Maja murul koeraga jalutama ning lisaks ei ole tal selleks ka aega.

Kuigi Major on esimene varjupaigakoer, kes Valges Majas elanud, oli näiteks ka president Lyndon B. Johnsoni koer päästetud. Valge Maja lemmikloomade kohta infot koguva presidentide lemmikloomade muuseumi andmetel leidis Johnsoni tütar Luci 1966. aasta tänupühal terjeri segu Yuki Texases asuvast tanklast.