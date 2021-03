Koroonatestidele mõeldud 100 miljonist on kolme kuuga kulunud viiendik

Terviseametist öeldi, et mullu novembrist kuni selle nädala alguseni ehk kolme ja poole kuuga on testimiseks kulunud 18 miljonit eurot. "Prognoosime, et 100 miljonist jätkub aasta lõpuni," ütles ameti pressiesindaja Kirsi Pruudel.

Pruudel märkis, et testide koguarv on selle aja jooksul suurenenud. "See sõltub eelkõige sellest, kui palju perearstid saatekirju väljastavad ja kui paljud lähikontaktsed soovivad ennast karantiiniperioodi lõpus testida," ütles ta.

Lepingu algusajal ehk novembri teises poole tehti päevas keskmiselt 5000 kuni 5500 testi, veebruaris tõusis mõnel päeval testide arv aga ka üle 7500.

Terviseamet sõlmis mullu novembri keskel 2021. aasta lõpuni lepingu inimeste testimiseks SARS-CoV2 nakatumise osas, riigi tugiteenuste keskuse (RTK) korraldatud hanke võitjaks osutusid ka senimaani testimisteenust pakkunud ühispakkujad Medicum ja Synlab.

Hanke võitja pidi olema võimeline viima läbi koroonaviiruse testimist üle Eesti, looma ja teenindama proovivõtukohti, pakkuma mobiilse proovivõtubrigaadi teenust proovivõtmiseks patsiendi kodus ning vajadusel moodustama eribrigaadi laustestimiste korraldamiseks hooldekodudes ja teistes asutustes. Samuti sisaldab leping proovide transporti ja analüüsi ning patsientide teavitamist tulemustest.

RTK kuulutas mullu sügisel välja hanke inimestele koroonatestide tegemiseks, sest eelmise lepingu maht hakkas täituma.