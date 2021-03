Kolmapäeva öö toob kohati 20 kraadi külma

Kolmapäeva päev on peamiselt selge ja miinuskraadidega, öö ja hommik toovad Ida-Virumaal kuni 20 kraadi külma.

Kolmapäeva öösel on pilves ja sajab lund ning tuiskab. Pärast keskööd Põhja-Eestis pilvkate hõreneb ja sadu vaikselt lakkab. Tuul pöördub itta ja kirdesse, puhudes 7 kuni 12, Soome lahe ääres kuni 23 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on saartel -8 kuni -10, mandril -11 kuni -20 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on Põhja-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, kuid Lõuna-Eestis on pilvisem ja sajab lund. Puhub kirde- ja idatuul 5 kuni 10, puhanguti 15 meetrit sekundis, põhjarannikul 10 kuni 15, puhanguti 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur ulatub -7 kraadist Saaremaal kuni -20 kraadini Ida-Virumaal.

Päeval on Põhja-Eestis selge ja kuiv ning Lõuna-Eestis on pilvisem ja lumehoogudega ilm, pärastlõunal läheb kõikjal selgemaks. Puhub kirde- ja idatuul 7 kuni 12, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -7 kuni -12, saartel kohati -5 kraadi.

Neljapäev on veel jahe ning valdavalt sajuta, kuid siis läheb soojemaks ning sadu tuleb taevast alla vihma või lörtsina. Keskmised tõusevad öösel -14 kraadilt 0-ni ning päeval -4 kraadilt +3-ni.