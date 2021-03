Stolfat tõi erakonnaga liitumise ühe põhjusena välja, et Keskerakond on ajalooliselt hoidnud Narvas liidripositsiooni ja tema soov on seda kohalike omavalitsuste valimistel tugevdada.

Teisipäeva õhtul kogunenud Keskerakonna juhatus võttis vastu 34 uut liiget. Lisaks Tatjana Stolfatile liitusid Keskerakonnaga kaheksa Narva linnavolikogu liiget: Jekaterina Golubtsova, Galina Vologdina, Jelizaveta Tšertova, Jelena Kavrus, Ants Kutti, Nikolai Burdakov, Vladimir Butuzov ja Jan Saan.

Keskfraktsioon on 13 liikmega volikogu suurim jõud. Keskerakonnas on 14 699 liiget.

Narvas on praegu võimul Keskerakond koos valimisliiduga Meie Narva.