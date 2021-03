Lisaks ühe miljoni väärtusega bolivaari rahatähele, võetakse kasutusele veel 200 000 ja 500 000 bolivaari väärtuses rahakupüürid, teatas Reuters.

"Need uued rahatähed täiendavad ja optimeerivad raha nominaalväärtust, et see vastaks rahvamajanduse nõuetele," teatas Venezuela keskpank.

Venezuela majandus on viimase seitsme aasta jooksul olnud suurtes raskustes. Selle põhjuseks on naftahindade kokkuvarisemine. Riigi import on vähenenud ja eelarve on pidevas puudujäägis.

Venezuela president Nicolas Maduro on riigi majanduse hädades süüdistanud USA sanktsioone.