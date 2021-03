Riik on koroona vastu vaktsineerimise põhiraskuse jätnud perearstide kanda. Ootused on kõrged ja kriitika vali. Perearst Karmen Joller vastab "Esimeses stuudios" küsimustele, miks on kaitsepookimise tempo aeglane, kes peab järge vaktsineeritute nimekirjade üle ja kas tohtritele tehakse liiga.