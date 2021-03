Inimõiguste eksperdi hinnangul tuleks Põhja-Korea oma kodanike vastu korda saadetud kuritegude eest tingimata rahvusvahelisse kriminaalkohtusse kaevata. Eriti hulluks on lugu läinud koroonapandeemia ajal, kus haiguse tõrjumise sildi all on ära keelatud välismaailmaga suhtlemise viimasedki riismed ning iga põhjakorealase, kes riigipiirile läheneda julgeb, lasevad piirivalvurid hoiatamata maha, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Vajadust lõpetada nii ulatuslikud, rängad ja sellise iseloomuga kuriteod ei saa visata rahvuslike või geopoliitiliste huvide tagaistmele. Tegutsemata jätmine on võib-olla juriidiliselt korrektne, kuid pole kooskõlas ÜRO hartaga," ütles Ojea-Quintana.

Tema aruandest selgub, et totalitaarses riigis on endiselt laialt levinud hukkamised, niisama tapmised, orjastamine, piinamine, vägistamine ja muu seksuaalvägivald ning koguni riigis valitseva näljahäda kunstlik pikendamine.

Ka Põhja-Korea tuumaprogramm, millega liigset tegelemist Ojea-Quintana suurjõududele ette heidab, näitab, mis sorti riigiga tegu.

"Kodanike elu parandamine peaks olema Korea RDV valitsuse kõrgeim eesmärk, eriti loodusõnnetuste ja koroonaga silmitsi seistes. Selle asemel pühendub režiim endiselt massihävitusrelvade ja nende transportimise vahendite arendamisele," ütles Austraalia asesuursaadik ÜRO juures Jeffrey Roach.

Põhja-Korea esindaja ÜRO-s ignoreeris Ojea-Quintana ettekannet, samuti on Põhja-Korea keeldunud selles toodud väiteid kuidagigi kommenteerimast.