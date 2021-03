Neljapäev on peamiselt sajuta, tuul tugevneb

Neljapäeval on taevas vaid õhuke pilvekiht ning ilm on sajuta, reede toob aga tuisku.

Neljapäeva öösel kattub taevas pilvedega. Üksikuid lumehooge on kagunurgas ja saartel. Ida- ja kagutuulel on kiirust 4 kuni 10, rannikul puhanguid kuni 14 meetrit sekundis. Külma on saartel kuni 8, mandril kuni 15, Kirde-Eestis kuni 18 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on sajuta, aga laialdaselt pilvine, vaid Kagu-Eestis võib taevas selgem olla. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on lääne pool -2 kuni -7, Tallinn-Võru liinist ida pool -8 kuni -14 kraadi.

Päeval on taevas vaid õhukest pilvevinet ja ilm on sajuta. Õhtul jõuab saartele tihedam pilvemass ja hakkab lund sadama. Kagu- ja lõunatuul tugevneb 5 kuni 11, rannikul puhanguti 15, pärastlõunal saartel 18 meetrini sekundis. Õhutemperatuur tõuseb 0 kuni -5, saartel kuni +2 kraadini.

Reedeks toob madalrõhkkond Atlandi soojuse ja niiskuse. Tugeva tuule saatel liigub üle lumesadu ja tuisk, päeval pöördub sadu vesiseks ja ilm sulale.

Nädalavahetus jätkub plusskraadide ülekaal, vaid ööl vastu pühapäeva langeb 0 ümbrusse. Vahetevahel sajab lörtsi ja vihma.