Arutelu algatas riigieelarve kontrolli erikomisjon, mille esimees Urmas Reinsalu ütles, et vajalik on teha järeldused, milliste asjaolude tõttu on saanud võimalikuks nii plahvatuslik viiruse levik Eestis ning püüda ühiselt leida lahendusi viirusetõrje praegustele kitsaskohtadele, et me kiiremine kriisist väljuksime.

Ettekande teevad riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu, tervise- ja tööminister Tanel Kiik ning Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik Krista Fischer.