Koroona tõttu haiglaravile sattunud patsient on keskmiselt 68-aastane ja tema haiglaravi kestab üldpalatis kuus päeva või intensiivraviosakonnas üheksa päeva. Seejärel suunatakse haiged edasi kas taastusravihaiglasse või kodusele ravile, et vabastada koht järgmisele abivajajale.

Haiglaravil olevast 638 patsiendist 53 protsenti on mehed, 47 protsenti naised.

Haiglaravivajadus kasvab hüppeliselt naistel alates 60. eluaastast ja meestel alates 50. eluaastast. Ent kõige rohkem viibib haiglaravil üle 80-aastaseid naisi (106) ja 65-69-aastaseid mehi (51).

Keskmiselt kestab ravi üldpalatis kuus päeva, ent see kõigub haiglati väga palju. Pikim on ravi kestus üldpalatis LTKH-s (16 päeva), järgnevad Hiiumaa haigla (12) ja Kuressaare haigla (10), mujal juba vähem. Tallinna lastehaiglas seevastu on lapsed üldpalatis keskmiselt ühe päeva. Koroonapatsiente on kokku 18 haiglas.

Intensiivravipalatis ollakse keskmiselt üheksa päeva. Intensiivravipalateid kõigis haiglates ei ole, raskemad juhtumid viiakse kõrgema etapi haiglatesse. Intensiivravipalatid on seitsmes haiglas, keskmiselt kõige pikemalt viibivad selle vajajad PERH-is (12 päeva) ja kõige kiiremini on intensiivravilt välja pääsetud Ida-Viru keskhaiglas (5 päeva).

Haiglaravi vajajate vanuseline ja sooline jaotus (naised kollasega, mehed sinisega):