Taani võimud on ajutiselt peatanud AstraZeneca koroonavaktsiini kasutamise, kuna kahtlustavad, et vaktsiin võib põhjustada tõsiseid kõrvaltoimeid.

"AstraZeneca vaktsiini kasutamine on peatatud. Ka teise doosi jagamine on peatatud," teatas Taani terviseamet.

Reuters viitas mitmele tõsisele trombijuhtumile vaktsineeritute seas.

Kõik Taanis broneeritud ajad ja kutsed AstraZeneca vaktsiini kasutamiseks tühistatakse.

"Tervislikel põhjustel on tervishoiuasutused AstraZenecaga vaktsineerimise peatanud. Võimalikud on tõsised kõrvalnähud, mis võivad lõppeda surmaga. Tegutseme varakult, seda tuleb veel põhjalikult uurida," teatas Taani tervishoiuminister Magnus Heunicke.

Taani peaministri Mette Frederikseni sõnul peavad võimud nüüd saama ülevaate AstraZeneca vaktsiini kõrvaltoimetest.

"Meile tulevad uudised, mis pole head. Kui on veel vara öelda, mis selle tähendus on," ütles Frederiksen.

Ametlikult kinnitamata andmeil on võimalik, et Taani kõrvaltoimete juhtumid on seotud sama vaktsiinipartiiga, mille kasutamine mujal Euroopas katkestati.