Teadusnõukoja juht, viroloogiaprofessor Irja Lutsar ütles kommentaariks Taani äsjasele otsusele peatada ajutiselt AstraZenecaga vaktsineerimine, et see uudis on väga värske, ent Euroopa ravimiametis on just käimas koosolek, kus vaktsiini küsimust arutatakse. Koosolekust võtab osa ka Eesti esindaja, Eesti ravimiameti ohutusjärelvalve juht dr Maia Uusküla.

"Selle vaktsiini peatas Taani terviseamet, mitte Taani ravimiamet, seda on oluline märkida," ütles Lutsar Vikerraadio saates "Uudis+". "Meie arusaam on, et see on ajutiselt peatatud, mitte müügiluba ära võetud. Aluseks on veretrombide teke, aga saan ennekõike aru, et nad tahavad detailsemalt seda uurida, võtta selleks aega."

Lutsar ütles, et Eesti vajab aega seisukoha kujundamiseks.

"Annaksin meie ravimiametile natuke aega. Õnneks on praegu kõik Euroopa ravimiohutuseksperdid oma komitee istungil, seal kindlasti seda arutatakse, päeva jooksul oleme targemad," ütles Lutsar.

"Juba täna toimub nii Euroopa Ravimiameti inimravimite komitee kui ka ravimiohutuse komitee erakorralised koosolekud, jagame kohe pärast seda informatsiooni," lubas Eesti ravimiameti kommunikatsioonijuht Kristi Sarap.

Irja Lutsar selgitas, et kui vaktsiinisüsti järel tekivad kõrvalnähud, siis see näitab, et organism reageerib vaktsiinile, nii tekibki organismi immuunvastus.

"Kus on vähem komponente sees, seal reageerib vähem, kus rohkem, seal rohkem. Registreeritud kõrvalnähud on kestnud mõned päevad, pigem ühe päeva ja see pigem näitab seda, et organism reageerib sellele vaktsiinile, mida me ju tahame: me tahame, et organism asuks antikehi tootma vastuseks vaktsiinile, aga vahel väljendub see raskelt," ütles Lutsar.

Pühapäeval teatasid Austria võimud, et on peatanud ühe AstraZeneca vaktsiinipartii kasutamise ettevaatusabinõuna, kuni uuritakse ühe inimese surma ja teise haigestumist pärast vaktsiinisüsti. Teisipäeval teatasid Eesti, Läti, Leedu ja Luksemburg, et peatavad sama partiiga vaktsineerimise. Kokku on Euroopa Ravimiameti andmeil sama partii AstraZeneca vaktsiini saanud 17 riiki.