Euroopa Ravimiamet (EMA) andis oma heakskiidu vaktsiinile samuti neljapäeval.

Jansseni vaktsiin on neljas, millele Euroopa Komisjon on tingimusliku müügiloa andnud.

"Jansseni vaktsiin on neljas loa saanud vaktsiin EL-i portfellis ning aitab meil hoogustada vaktsineerimist 2021. aasta teises kvartalis. Seda manustatakse ühekordse annusena, mis aitab meil jõuda lähemale ühisele eesmärgile vaktsineerida suve lõpuks 70 protsenti täiskasvanutest," ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

Tingimustega müügiluba tähendab, et tootja jätkab uuringuid ja annab teada nende tulemustest kahe aasta jooksul. Selle käigus oodatakse näiteks vastuseid küsimustele, kui kaua kaitse kestab, kuidas kaitseb vaktsiin immuunpuudulikkusega inimesi, lapsi, rasedaid ning kas see hoiab ära sümptomiteta juhud.

"Tegemist on vaktsiiniga, mis sisaldab viirusvektorit, mille DNA-sse on viidud ogavalku kodeeriv järjestus. Teistest erinevaks teeb Jansseni koroonavaktsiini see, et seda manustatakse ühe annusena," ütles ravimiameti bioloogiliste preparaatide osakonna juhataja Triin Suvi.

Vaktsiini kliinilises uuringus, mis viidi läbi Ameerika Ühendriikes, Lõuna-Aafrika Vabariigis ja Ladina-Ameerika riikides, osales 44 000 inimest vanuses 18 ja vanemad.

Vaktsiini efektiivsus sümptomaatilise COVID-19 haigestumise vastu on 67 protsenti ja see saabub kaks nädalat pärast vaktsineerimist. Uuringus täheldatud COVID-19 vaktsiini Jansseni kõrvaltoimed olid tavaliselt kerged või mõõdukad ning möödusid paari päeva jooksul pärast vaktsineerimist. Kõige sagedasemad kõrvaltoimed olid valu süstekohas, peavalu, väsimus, lihasvalu ja iiveldus.

Eesti tarned teadmata

Sotsiaalministeerium ütles ERR-ile, et millal ja millises koguses Jansseni tarned Eestisse jõudma hakkavad, on praegu teadmata. Kokku on Eesti eellepingutega broneerinud omale 300 000 doosi ostuõiguse. See kataks 300 000 inimese vaktsineerimisvajaduse.

Üle maailma on praegu kliinilistes uuringutes ligi 80 vaktsiinikandidaati.

Tänaseks päevaks on Eestis vaktsineeritud esimese annusega Pfizeri ja BioNTechi, Moderna ning AstraZeneca koroonavaktsiinidega üle 110 000 inimese.