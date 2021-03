11. märtsil on rahvusvaheline neerupäev. Sel puhul rääkis "Ringvaates" oma loo Kristjan Oinus, kes sai 30-aastaselt uue neeru.

Oinuse sõnul märkas ta 26-aastaselt, et oli tööpäeva teises pooles alati väsinud ning jalad olid paistes. Töötervishoiukontrollis selgus, et mehel on kõrge vererõhk. Ning kuna tema perekonnas on olnud inimestel neeruprobleeme, siis suunaski arst ta ka nefroloogi juurde.

Nelja aastaga läksid Oinuse verenäitajad liiga kehvaks ning ta pidi hakkama käima kaks korda nädalas dialüüsis ja samal ajal pandi ta uue neeru saamise järjekorda.

"Samal ajal kui algas dialüüs, tegime muud kontrollid, et siirdamiseks oleks sobivus olemas," ütles ta.

Oinus oli uue neeru järjekorras kaheksa kuud. Selle aja jooksul pidi ta kogu aeg olema valmis kolme tunniga Tartusse operatsioonile jõudma. "Ma võtsin seda aega rahulikult. Mis seal ikka närveldada," ütles Oinus.

Operatsioon toimus lõpuks 2019. aasta 23. augustil. "Molotov-Ribbentropi pakti aastapäev sai minule selliseks, mida ma nimetan väikeseks uueks sünnipäevaks. Ikka oluline elu pikendav võimalus, mis tekkis. Kui palju aastaid see pikendab, mine tea," rääkis Oinus.

Pärast neeru saamist naasis ta tavaelu juurde tagasi kolme-nelja kuu pärast.

Oinus tõdes, et ka uue neeru töö aja jooksul halveneb.

"See degradeerub ajapikku, nagu mu enda neerud siiani ühel hetkel lõpetasid korraliku töö ära. Uus neer lõpetab samamoodi ühel hetkel efektiivse tegevuse. Millal, ei tea," rääkis ta.

"Olen kuulnud, et 25 aastat võib uus neer vastu pidada, aga võib ka vaid seitse aastat vastu pidada," ütles Oinus ja selgitas, et kuigi neerusiirdamise operatsioon ise on juba rohkem kui 20 aastat toimunud ühtmoodi, siis selle järgne ravi on paremaks lälinud.