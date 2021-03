Lanno: eriolukord ei anna olukorra lahendamisele midagi juurde

"Ega see eriolukord ei anna olukorra lahendamisele mitte midagi olulist juurde. Seal on mõned üksikud elemendid, mida see tooks ainult juurde. Ja nakatumist ikkagi viib alla see kui ühiskond hakkab käituma teistmoodi, kui ta ise hoiab distantsi, kui ta ei nakata teist inimest edasi," ütles Lanno.

"Kevadest on ikkagi nii palju juurde toodud lahendusi, et on tänasesse õigusruumi sisse toodud kõik need atribuudid või seadusest tulenevad võimalused, mis eriolukorra ajal kevadel kasutusele võeti," lisas ta.

Lanno hinnangul on ka sel nädalal kehtima hakanud uued piirangud täiesti piisavad.

"Hetkel tundub, et see viimane pakett, mis kasutusele sai võetud, võiks olla see, mis meid viib sinna ihaldatud platoo tasemele ja hakkab sealt ka neid numbreid ükskord allapoole tooma. Ma usun, et see on hetke vajaduse jaoks maksimum," lausus Lanno.

Lanno sõnul oli valitsuse vahetuse ajal leevenenud piirangute taga ühiskondlik surve ja rahva soov tavaelu juurde naasta.

"See oli ühiskonna reaktsioon sellele, et see platoo oli nähtav. See teadmine, et sellest alates hakkab kõik minema kergemaks tegi inimesed natuke lõdvaks ja lubati endale selliseid asju, mida veel ei oleks pidanud lubama," märkis Lanno.

Poliitikute seas ja isegi valitsuses on eriolukorra võimalik väljakuulutamine tekitanud vaidlusi. Peaminister Kaja Kallase (RE) hinnangul ei ole see vajalik, tema sõnul on vahendid kriisi haldamiseks olemas ka eriolukorda välja kuulutamata. Tema koalitsioonipartner Jüri Ratas aga arvab, et selle välja kuulutamine kannaks ühiskonnas tugevat sõnumit. Eriolukorda soovib ka Ratase erakonnakaaslane, Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart.