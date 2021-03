Meediaettevõtete liit hoiatab maakonnalehtede pankroti eest

EML-i juhatuse liige Merle Viirmaa-Treifeldt kirjutas kultuuriministeeriumile, et peab äärmiselt kahetsusväärseks ministeeriumi otsust mitte anda 200 000 eurot ajakirjanduse teema-aasta tähistamiseks, mille fookuses oleks olnud maakonnalehed.

"Kuna ajakirjandus on üks osa kultuurivaldkonnast, teeb EML ettepaneku toetada maakonnalehtede kojukannet samal põhimõttel, nagu ministeerium tegi seda 2020. aasta keskel: erakorralist perioodika kojukandetoetust saavad taotleda EML-i kuuluvad sõltumatud maakonnalehed," märkis Viirmaa-Treifeldt.

Ta lisas, et peab väga oluliseks, et toetusraha jõuaks kriisiabina maakonnalehtedele, mitte ei lahustuks üldisesse loomevaldkonna toetusesse.

"Tänavu teeb maakonnalehtede olukorra raskemaks lisaks pandeemia tõttu kokku kukkunud reklaamikäibele ka 1. jaanuarist 8,7 protsenti kallinenud perioodika kojukanne."

Viirmaa-Treifeldti sõnul lükkub kultuuriministeeriumi otsusega paberlehtedele alternatiivi pakkuda võinud digitaalse ajalehe jõulisem arendus kaugemasse tulevikku.

"Oleks äärmiselt kahetsusväärne kui Eesti peaks tähistama 200 aasta möödumist O. W. Masingu ajalehe "Marahwa Näddala-Lehe" ilmuma hakkamisest mitme kohaliku lehe pankrotiga. Meie ettepanek on toetada maakonnalehtede kojukandekulude katmist erakorralise kriisiabina 50 protsendi ulatuses esimesel poolaastal," kirjutas Viirmaa-Treifeldt.

ERR-i portaal teatas kolmapäeval, et kultuuriministeerium otsustas koroonaviiruse pandeemia laialdase leviku tõttu suunata ajakirjanduse teema-aastaks mõeldud 200 000 eurot kultuuriministeeriumi kriisiabi reservi, et hoida raha kiireloomulisteks toetusteks.

"Koroonaviiruse pandeemia üha laialdasema leviku ja sellest tulenevate rangete piirangute tõttu loomesektoris oleme aga sunnitud tegema teistsuguse otsuse ning suunama teema-aastaks mõeldud eelarve, 200 000 eurot, kultuuriministeeriumi kriisiabi reservi," teatas kultuuriministeeriumi kantsler Tarvi Sits kirjas EML-ile.

Ta lisas, et kultuuri- ja spordivaldkond on sisuliselt suletud, väärtusahelad taas katkenud ning avanemise asjus valitseb määramatus. Samuti peab tema sõnul arvestama võimalusega, et vajatakse uusi abipakette või ka kiireloomulisi toetusi.

"Püüame otsida muid võimalusi ajakirjanduse toetamiseks niipea, kui eelarve võimalused seda taas lubavad. Samuti võime tulevikus uuesti kaaluda ajakirjandusele pühendatud teema-aasta korraldamist, sest meie pikkade traditsioonidega ajakirjandus väärib tähelepanu, hoolt ja lisaressurssi," märkis Sits.

Eelmise valitsuse kultuuriminister Tõnis Lukas teatas mullu 16. novembril, et teema-aasta fookuses võiks olla regionaalne ajakirjandus ja et ta näeb "võimalust suunata teema-aastaks kavandatud riigieelarve toetus 200 000 eurot ühekordselt Eesti Kultuurikapitalile, kus otsuseid langetavad sõltumatud eksperdikomisjonid".

Teema-aastaid hakati tähistama 2000. aastal, kui esimene teema-aasta oli Eesti Raamatu Aasta. 2020. aasta teema-aastaks oli digikultuur.

Meediaettevõtete liitu kuulub 17 maakonnalehte: Harju Elu, Hiiu Leht, Järva Teataja, Lõuna-Eesti Postimees, Lõunaleht, Lääne Elu, Meie Maa, Põhjarannik/Severnoje Poberežje, Pärnu Postimees, Raplamaa Sõnumid, Saarte Hääl, Sakala, Sõnumitooja, Tartu Postimees, Virumaa Teataja, Vooremaa, Võrumaa Teataja. Neist kuus väljaannet kuuluvad Postimees Gruppi.