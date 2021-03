Ruhnu oli seni viimase omavalitsusüksusena koroonaviirusest puutumata. Nüüd aga registreeriti seal esimene nakatunu.

Terviseameti peadirektor Üllar Lanno ütles, et nakkus viidi väikesaarele Tallinnast. Ta tuletas meelde, et kõik, kel on koroona tuvastatud, peaksid hoiduma ringireisimisest ja püsima isolatsioonis.

"Viimane maatükk on nüüd ka koroonaga kaetud," täheldas Lanno.