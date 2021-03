Reuters: AstraZenecal on taas probleeme vaktsiinitarnetega EL-i

"AstraZeneca 10. märtsil Euroopa Liidu ametnikega jagatud dokument näitab, et ravimitootja loodab märtsi lõpuks EL-i tarnida 30 miljonit koroonavaktsiini annust. Seda on 10 miljonit vähem kui AstraZeneca lubas alles veebruaris," teatas Reuters.

"Olukorraga kursis olev inimene ütles, et AstraZenecal on olnud raskusi rahvusvaheliste tarneahelatega," lisas Reuters.

Brüssel on AstraZenecas üha enam pettunud.

"Ma näen pingutusi, kuid mitte parimaid jõupingutusi. See pole veel piisavalt hea," ütles Euroopa Liidu tööstusvolinik Thierry Breton.

Euroopa Liidus on massvaktsineerimine käivitunud palju aeglasemalt kui Suurbritannias ja USA-s.

Reedel teatas Maailma Terviseorganisatsioon (WHO), et AstraZeneca vaktsiin on suurepärane.

"On väga oluline mõista, et me peaksime jätkama AstraZeneca vaktsiini kasutamist," ütles WHO pressiesindaja Margaret Harris.

Euroopa Ravimiamet (EMA) teatas reedel aga, et AstraZeneca koroonavaktsiini võimalike kõrvalmõjude hulka tuleb lisada raskekujulised allergiad. Tõenäolised allergiate seosed leiti mitme juhtumi käigus Suurbritannias.

EMA ütles, et soovitab täiendada AstraZeneca tooteinfos kõrvalmõjude nimekirja anafülaksia ja ülitundlikkusega.