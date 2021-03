Narva haigla korpuse müük nurjus taas

Narva haigla on vanale nakkushaiglale uut omanikku otsinud juba ligi kuus aastat. Tegemist on äärelinnas asuva mahajäetud hoonega. Viimasele enampakkumisele laekus pakkumine Lõuna-Venemaa Doni äärsest Rostovist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Narva haigla ei avaldanud, mis eesmärgil vana haiglahoonet osta taheti, kuid ei välista, et Rostovi ärimees võiks uuel enampakkumisel osaleda, kui ta Eestis äriühingu asutab.

"See on juba selle ärimehe otsustada, kuidas ta ennast siin legaliseerib. Siin on teatud nõuded, ja kui ta sobib puhtjuriidiliselt, siis me hea meelega sellest hoonest lahti ütleksime. Muidugi on teatud asjaolud, mis võivad ka ärimeeste aktiivsust piirata. Seal on kodutute varjupaik ja nii edasi. Sellega peab arvestama. Nii et oleme siin mõnes mõttes õnnetus seisus," rääkis Narva haigla juhatuse liige Olev Silland.