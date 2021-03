Läänemaal kasutati sel talvel esmakordselt kunstlumekahureid

Reedel ootas sõitjaid Paliveres ligi kolm ja pool kilomeetrit loodusliku lumega rada ja ligi kilomeeter kunstlumerada. Siim Peetris on sellel talvel sõitnud Paliveres alates jaanuari keskpaigast ja praeguseks on tal selja taha jäänud juba üle kuuesaja kilomeetri.

"Tegelikult ma olen üldse aerutaja ja on tõsine plaan minna EM-ile maikuus. Eks kogu talv on olnud pikk ettevalmistusperiood ja suusatamine on lihtsalt üks treeningplaani osa," rääkis Peetris.

Palivere on esimene koht Läänemaal, kus suusaradade tegemisel kasutati lumekahurite abi. Kohalikel spordiaktivistidel võttis kunstlumesüsteemi ettevalmistamine mitu aastat.

Spordiaktivist Mati Kallemetsal on hea meel, et kogukond on kaasa tulnud. Palivere oli vabariigi aastapäevale pühendatud terviseradade kampaanias läbitud kilomeetrite arvestuses esikümne hulgas.

"Terviseradade kampaanias osales 213 suusatajat ja me läbisime 2948 suusakilomeetrit," ütles Põhja-Läänemaa spordiarendaja Mati Kallemets.