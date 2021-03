Venemaal peeti opositsioonikoosolekul kinni ligikaudu 150 inimest

Laupäeval peeti Moskvas opositsiooniliikumise "Avatud Venemaa" foorumil kinni ligikaudu 150 inimest. Võimud põhjendasid kinnipidamisi sellega, et sealsed inimesed on osa võtnud "soovimatu organisatsiooni" tegevustest.

Foorum pidi toimuma laupäeval ja pühapäeval ning sinna kogunesid opositsioonipoliitikud üle terve riigi, vahendab Reuters.

Koosoleku hakul tungis ruumidesse aga politsei, kes seal viibinud inimesi politseibussidesse ülekuulamistele viis.

"Politsei tuli kohalike saadikute foorumile Moskvas. Siin on 150 inimest üle terve riigi ja kõik on vahistatud. Ma rõhutan, kõik," kirjutas opositsioonipoliitik Ilea Yasmin sotsiaalmeedias.

Lisaks "Avatud Venemaale" on üle 30 liikumise, mille tegevus on Venemaal keelatud. Ametivõimud on seda põhjendanud vajadusega tagada riigi sisejulgeolek.