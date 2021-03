Uus-Meremaal mälestati Christchurchi terrorirünnaku ohvreid

Relvastatud kurjategija ründas al-Noori mošees ja Linwoodi islamikeskuses kohalviibijaid, tappes 51 inimest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ründaja mõisteti mõrvade ja 40 mõrvakatse eest eluks ajaks ilma armuandmisvõimaluseta vangi.

Riik muutis pärast seda relvakontrolli seaduseid. Mälestusteenistusel osales 1000 inimest.

"Sõnad ei võta traumat ära perekondadelt, haavatutelt, esmareageerijatelt, kõrvalseisjatest abistajatelt ning paljudelt teistelt, kes seda tol päeval kogesid. Ja kuigi sõnad ei tee imesid, on neil ometigi parandav võime. See tähendab, et peame sõnu kasutama targalt," ütles Uus-Meremaa peaminister Jacinda Ardern.

Rünnakut meenutas ka üks ellujäänu Temel Atacocugu. "15. märtsil 2019. aastal õnnestus mul al-Noori mošeest pääseda oma sõbra Abduli abiga. Kahesaja meetrine kõnd kiirabisse oli mu elu kõige pikem ja raskem. Istusin kiirabiauto kõrvale maha üheksa kuuli kehas, olles täis valu ja hirmu. Mõtlesin pidevalt oma kahele pojale, emale, sugulastele ja inimestele, keda armastan," rääkis Atacocugu.