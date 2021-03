"Praegu on teada, et laupäeva viimastel tundidel toimus bussiootepaviljonis plahvatus. Kuidas lõhkeseade sinna sai või mis see täpselt oli, seda selgitab uurimine," rääkis kapo pressiesindaja Jürgen Klemm ERR-ile. Teadaolevalt toimus plahvatus Neste tankla lähedal Pärnu maantee bussipeatuses.

Klemm lisas, et plahvatuse juures oli üks inimene: "Praegu on teada seda, et üks inimene sai kannatada, aga ta lahkus sealt omal jalal. See oli võib-olla rohkem ehmatus kui füüsiline valu, haiglaravi ta ei vajanud."

Klaasist bussiootepaviljon märrkimisvääselt kannatada saanud, ütles Klemm. "See annab aimu plahvatuse tugevusest," lisas ta.

Kapo esindaja sõnul on teada, et tegemist oli lõhkeseadega, aga mis see täpselt oli või kuidas sinna sattus, on vaja veel välja uurida. "Kui menetlustoimingud sündmuskohal lõppevad, siis need jätkuvad teistes kohtades, kus seda vaja teha, on. Kuidas lõhkeseade sündmuskohale sattus, mis need täpsed asjaolud on, seda selgitab uurimine," rääkis Klemm.

Tema sõnul on politsei plahvatuse juures viibinud inimesega rääkinud.