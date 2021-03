Ööpäevaga lisandus 935 nakatunut, suri üheksa inimest

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 75, haiglaravi vajab 693 patsienti, mida on 24 võrra rohkem kui laupäeval. Intensiivravil patsientide arv kasvas kahe võtta ja on nüüd 67, juhitaval hingamisel on 46 inimest, mis on laupäevaga võrdne arv.

COVID-19 tõttu on Eestis surnud 719 inimest, ööpäevaga lisandus üheksa surnut.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 573 inimesel. 413 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 106, Lääne-Virumaale 88 ja Tartumaale 31 uut positiivset testitulemust. Rapla- ja Saaremaale lisandus 22, Võrumaale 20, Viljandimaale 11, Valgamaale 10 uut nakkusjuhtu. Pärnu-, Põlva- ja Hiiumaale 7, Jõgevamaale 6 ning Järva- ja Läänemaale 5 uut nakkusjuhtu. 15 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 1446,23 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 19,4%.

Ööpäeva jooksul manustati 5513 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 133 263 inimesele, kellest 52 649 on saanud mõlemad doosid.