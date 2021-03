Maaeluministeerium hakkab analüüsima sõna "neitsioliiviõli" sobivust

Maaeluministeerium hakkab analüüsima, kas praegu õigusaktides olev ametlik nimetus "neitsioliiviõli" on eksitav ja tuleks asendada Eesti Keele Instituudi poolt soovitatud terminitega "esimese pressi oliiviõli" või "esimese külmpressi oliiviõli".

Eesti Kaupmeeste Liidu tegevjuht Nele Peil tegi 3. veebruaril maaeluministeeriumile ettepaneku algatada nimetuse extra virgin olive oil ametliku eestikeelse tõlke ülevaatamine.

"Hetkel on õigusaktides sätestatud erinevad versioonid tõlkest, millest levinuim on "ekstra-neitsioliiviõli". Selline toortõlge ei ole vastavuses Eesti Keele Instituudi (EKI) soovitusega. EKI soovitab tõlkeks kasutada "esimese pressi oliiviõli" või "esimese külmpressi oliiviõli"," kirjutas Peil.

Ta lisas, et hetkel on turul olukord, kus Euroopa Liidu õigusaktide tõlge ja EKI arvamus ei ole omavahel kooskõlas, mile pinnalt tekib turuosalistes segadus, millist määratlust on õige ja eelistatud kasutada.

Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban nõustus Peilile saadetud vastuses, et tarbijale esitatav info peab olema ühetaoliselt mõistetav ning olukord, kus EL-i õigusaktide tõlge ja EKI arvamus ei ole omavahelkooskõlas, tekitab segadust turusoaliste seas.

"Selleks asume analüüsima, kas nimetus "neitsioliiviõli" on eksitav ning kas ja kuidas peaks arvestama EKI soovitustega nii, et kaotsi ei läheks inglise keelse mõiste (extra virgin olive oil) taga olev sisu," teatas Gorban.