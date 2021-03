Teisipäeva öö on Eestis pilves selgimistega. Kohati sajab vähest lund, lörtsi või vihma. Paiguti on udu. Tuul on muutlik ja nõrk, enne südaööd ulatub põhjarannikul edelatuul kuni 10 meetrini sekundis. Õhutemperatuur langeb 0 kuni -5, kohati - kraadini. Teepinnad jäätuvad ja on libedad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on muutliku pilvisusega. Kohati võib sadada veidi lörtsi või lund, mõnel pool on udu. Tuul on muutlik ja nõrk. Õhutemperatuur -5 ja 0 kraadi vahel.

Päev on muutliku pilvisusega. Kohati sajab lörtsi ja vihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb -1 kuni +3, kohati kuni +5 kraadini.

Kolmapäeval pöördub õhuvool järk-järgult põhja ning algab uus külma tulek. Öö on selgem ja sajuta, miinuskraade on kohati kuni 10, päeval soojeneb õhk 0 kraadi ümbrusesse ning põhjast saabub veidi lume-, sekka lörtsipilvi.

Neljapäeval muutub põhjast saabuv nõrk sadu valgemaks. Reede on selgem, aga kargem. Öösel on miinuseid kohati alla 10 ning miinused jäävad püsima ka päeval. Ööl vastu laupäeva võib olla külma kohati kuni 15 kraadi, päeval peaks ühes lumesajuga saabuma Eestisse soojem õhumass.